Das Eindringen von Polizisten in das Büro des Bundestagsabgeordneten Brandt war verfassungswidrig.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit einem heute veröffentlichten Beschluss vom 9. Juni. Demzufolge hat Bundestagspräsident Schäuble unverhältnismäßig reagiert und verfassungsmäßige Abgeordnetenrechte des Linken-Politikers verletzt. An Brandts Bundestags-Bürofenstern hingen während eines Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan im September 2018 Ausdrucke einer Kurdistan-Flagge sowie eines Wimpels der kurdischen YPG-Miliz. Da Brandt nicht im Büro war, wies Schäuble die Polizei an, die Plakate zu entfernen.



Die Bundestagsverwaltung rechtfertigte das Eindringen damit, dass sich Erdogan-Anhänger durch die Plakate hätten provozieren lassen können.