Außenaufnahme des Bundesverfassungsgerichts (picture alliance/dpa | Uli Deck)

Der Begriff beschreibt eine Situation, in der die Intensivstationen so überlastet sind, dass Ärztinnen und Ärzte nicht mehr alle Patienten retten können und eine Auswahl treffen müssen. In dem Verfahren geht es um die Frage, ob der Gesetzgeber verpflichtet ist, dafür Kriterien vorzugeben. Geklagt hatten neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen. Sie fürchten im Falle einer Covid-Erkrankung medizinisch schlechter behandelt oder von lebensrettenden Maßnahmen ausgeschlossen zu werden. Laut den Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wären die klinischen Erfolgsaussichten das entscheidende Kriterium.

Im Sommer 2020 waren die Kläger noch mit einem Eilantrag in Karlsruhe mit der Begründung gescheitert, solch schwierige Fragen könnten nicht auf die Schnelle beantwortet werden.

