Das Bundesverfassungsgericht entscheidet heute über einen Eilantrag der AfD, die sich im Bundestag benachteiligt fühlt, weil sie als einzige Fraktion keinen Vizepräsidenten stellt.

Die AfD hat in Karlsruhe geklagt, weil sie sich in ihren Rechten verletzt sieht. In den vergangenen vier Jahren hatten sich sechs ihrer Abgeordneten im Bundestag für den stellvertretenden Vorsitz zur Wahl gestellt, aber keiner von ihnen fand ausreichend Unterstützung. Die Geschäftsordnung des Bundestags sieht vor, dass jede Fraktion im Präsidium vertreten ist. Gleichzeitig ist erforderlich, dass der Bewerber oder die Bewerberin die Mehrheit der Stimmen bekommt.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.