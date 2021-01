Das Eilverfahren gegen die Aussetzung des islamischen Religionsunterrichts in Kooperation mit dem Islamverband Ditib in Hessen muss neu verhandelt werden.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen, den Antrag der Ditib als unzulässig zu verwerfen, verletzten das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es hob diese Entscheidungen auf und verwies sie zur Neuverhandlung zurück.



Das Land Hessen hatte seit dem Schuljahr 2013/2014 mit dem umstrittenen Verband Ditib kooperiert, um an den Schulen einen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht anzubieten. Im April 2020 entschied das Kultusministerium aber, diese Kooperation auszusetzen. Hintergrund sind die Zweifel an der Unabhängigkeit der Ditib von der türkischen Regierung. Seit dem Schuljahr 2019/2020 läuft in Hessen stattdessen der Schulversuch eines rein staatlichen bekenntnisfreien Islamunterrichts.



Diese hätte das Land bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache dazu verpflichtet, die Kooperation mit der Ditib fortzuführen. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag ebenso ab wie der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel eine dagegen erhobene Beschwerde. Nun muss über den Antrag erneut entschieden werden.

