Das Bundesverfassungsgericht hat die Europäische Bankenunion für rechtmäßig erklärt. Diese sei mit dem Grundgesetz vereinbar, urteilten die Karlsruher Richter. Sie mahnten aber zugleich eine strenge Einhaltung der Regelungen an.

Die Richter wiesen damit zwei Verfassungsbeschwerden ab. Bundesregierung und Bundestag hätten mit ihrer Zustimmung zur gemeinsamen Bankenaufsicht und möglichen Abwicklung maroder Banken nicht ihre Kompetenzen überschritten. Dies gelte jedenfalls bei strikter Beachtung der zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse. Ausschlaggebend für die Entscheidung sei gewesen, dass die Aufsicht über die Kreditinstitute in der Eurozone nicht vollständig auf die Europäische Zentralbank übertragen worden sei, erläuterte Gerichtspräsident Voßkuhle. Nach Interpretation des Senats seien bei den nationalen Aufsichtsbehörden umfangreiche Befugnisse verblieben.



Die Kläger hatten vorgebracht, dass Deutschland große finanzielle Risiken eingehe und gleichzeitig zu viel Macht aus der Hand gebe. Dafür fehle ihrer Ansicht nach die rechtliche Grundlage in den Europäischen Verträgen.

Erste Reaktionen

Die Deutsche Bundesbank hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur europäischen Bankenunion begrüßt. Man sehe es positiv, dass der europäische Fortschritt in Form der einheitlichen Bankenaufsicht in Deutschland verfassungsrechtlich abgesichert sei, sagte Vorstands-Mitglied Wuermeling dem "Handelsblatt". Wichtig sei allerdings, dass umfassende Kompetenzen für kleinere Banken bei den nationalen Behörden blieben - also in Deutschland bei der Bafin und der Bundesbank. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sprach von einer klugen Entscheidung der Karlsruher Richter. Die europäische Bankenunion sei eine wichtige Errungenschaft der Währungsunion, von der auch Deutschland profitiere, betonte Fratzscher in Berlin.



(Az 2BvR 1685/14 und 2 BvR 2631/14)



