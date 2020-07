Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Rechtsstreit um die Verpixelung von Fotos die Position von Pressefotografen gestärkt.

Die Richter gaben der Beschwerde eines Fotografen statt, der nach der Veröffentlichung einer Aufnahme zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. In der Begründung hieß es, es müsse Pressefotografen und Journalisten möglich sein, ohne Furcht vor Strafe unverpixeltes Bildmaterial an Redaktionen zu liefern.



Die strittige Aufnahme zeigte einen dunkelhäutigen Patienten im Wartebereich eines Universitätsklinikums und wurde unverpixelt in der Onlineausgabe einer Tageszeitung veröffentlicht. Das Bild illustrierte einen Bericht, der unzureichende Sicherheitsvorkehrungen des Klinikums in Ebola-Verdachtsfällen aufzeigen sollte.



(Az. 1 BvR 1716/17)