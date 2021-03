Der CDU-Politiker und frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Hans-Joachim Jentsch, ist tot.

Wie die Stadt Wiesbaden mitteilte, starb er gestern im Alter von 83 Jahren. Jentsch habe sich über Jahrzehnte hinweg in seiner beruflichen Laufbahn mit großem persönlichen Engagement für Demokratie und Freiheit in Deutschland eingesetzt, erklärte der Oberbürgermeister der hessischen Landeshauptstadt, Mende.



Der in Brandenburg geborene Jentsch lebte zuletzt in Wiesbaden. In den 1980er-Jahren war er Oberbürgermeister der Stadt. Der Jurist vertrat die CDU unter anderem im Bundestag. Von 1990 bis 1994 war er Landesjustizminister in Thüringen, von 1996 bis 2005 dann Richter am Bundesverfassungsgericht.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.