Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, den Mietendeckel in Berlin zu kippen, hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Gegner der Regelung sprechen mit einiger Erleichterung von Rechtssicherheit. Befürworter des Mietendeckels sehen nun den Bund in der Pflicht - und rufen zu einer Demo auf.

Bundesinnenminister Seehofer, zu dessen Aufgaben auch der Bereich Bau zählt, teilte mit, der Mietendeckel habe für Unsicherheit auf den Wohnungsmärkten gesorgt, Investitionen ausgebremst und keine einzige neue Wohnung geschaffen.

Immobilienwirtschaft begrüßt Rechtssicherheit

Auch die Immobilienwirtschaft begrüßte die Karlsruher Entscheidung. Der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) erklärte, nun sei Rechtsklarheit für Mieter und Vermieter gleichermaßen geschaffen worden. Ganz ähnlich äußerte sich die Vorsitzende der Region Ost des Dachverbands "Zentraler Immobilien Ausschuss" (ZIA), Frensch, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Bündnis spricht von "wohnungspolitischer Katastrophe"

Bei den Befürwortern des Mietendeckels herrscht dagegen Enttäuschung vor. Der Berliner Mieterverein etwa sprach von einem "Schlag ins Gesicht" nicht für Mieterinnen und Mieter. Der Mieterverein rief noch für heute Abend zu einer "Lärm-Demonstration" auf. Dabei solle "mit An- und Abstand gemeinsam gegen Mietenwahnsinn" protestiert werden.



Vom Berliner "Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn hieß es zum Karlsruher Beschluss, es sei eine "wohnungspolitische Katastrophe", dass ausgerechnet das einzige Mittel der vergangenen Jahre zur spürbaren Regulierung der Mietenentwicklung gekippt worden sei.

CDU-Landeschef: Senat hat Mieter getäuscht

Der Berliner CDU-Landeschef Wegner kritisierte die Landesregierung: "Der Senat hat die Mieterinnen und Mieter in Berlin mit seinem falschen Mietendeckel-Versprechen getäuscht", sagte er. Die Regierung müsse nun als Sofortmaßnahme einen Sicher-Wohnen-Fonds auflegen, um soziale Härtefälle aufgrund des Mietendeckels finanziell abzufedern.



Der Senat selbst sieht den Bund am Zug. Stadtentwicklungssenator Scheel (Linke) sagte, es sei dessen Aufgabe, entweder ein wirkungsvolles Mietpreisrecht zu schaffen, das die soziale Mischung in den Städten sichert oder aber den Ländern die Kompetenz dafür zu übertragen. Auch die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus forderte eine bundesweite Regelung. Fraktionschefin Kapek erklärte, man halte die Regulierung von Mietpreisen weiter für richtig und kämpfe dafür.

Auch Linken-Politikerin Lay für bundesweiten Mietendeckel

Auch die Linken-Politikerin Lay forderte einen bundesweiten Mietendeckel. Die Bundestagsabgeordnete sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), das Verfassungsgericht habe nicht entschieden, dass Mieten nicht staatlich reguliert werden dürften. Es habe sich lediglich dazu geäußert, wer es tun dürfe. Ähnlich äußerte sich Berlins Stadtentwicklungssenator Scheel, ebenfalls Linkspartei.

Keine Befugnis für die Länder

Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass der vor mehr als einem Jahr in Kraft getretene Berliner Mietendeckel gegen das Grundgesetz verstößt. Zur Begründung hieß es, der Bundesgesetzgeber habe das Mietpreisrecht abschließend geregelt. Die Länder hätten hier daher keine Gesetzgebungsbefugnis. Sie können den Beschluss hier nachlesen.

Normenkontrollantrag von Union und FDP

Für die Überprüfung hatten mehr als 280 Bundestagsabgeordnete von FDP und Union einen Normenkontrollantrag eingereicht, der damit nun Erfolg hatte. Auch die Parlamentarier sind der Auffassung, dass das Land Berlin seine Befugnisse überschritten hat. Zwei Berliner Zivilgerichte hatten Karlsruhe ebenfalls um Klärung gebeten.



(Az. 2 BvF 1/20 u.a.)

Lesetipp

Eine längere Hintergrundsendung zum Thema finden Sie hier: "Kampf um bezahlbares Wohnen".

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.