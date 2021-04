Gefängnisinsassen haben in Deutschland ein Recht auf vertrauliche Kommunikation.

Einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zufolge, müssen Häftlinge grundsätzlich mit engen Vertrauenspersonen brieflich kommunizieren können. Selbst wenn herabwürdigende Äußerungen getätigt würden, dürfe die Justizvollzugsanstalt den Brief eines Gefangenen nicht ohne Weiteres zurückhalten. Andernfalls wird nach Auffassung der Karlsruher Richter das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Meinungsfreiheit verletzt.



Geklagt hatte ein Mann, der während seiner Haft einen Brief an seine ehemalige Verlobte schrieb und sich darin abfällig über einen Angestellten des Gefängnisses äußerte. Das Schreiben wurde nach einer Briefkontrolle zurückgehalten.



AZ: 2 BvR 194/20

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.