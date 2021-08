Die von den Finanzämtern erhobenen Steuerzinsen von sechs Prozent im Jahr sind angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase verfassungswidrig. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden.

Die Einschätzung der Karlsruher Richter gilt sowohl für Zinsen auf Steuernachzahlungen als auch für -erstattungen. Die hohen Zinsen werden seit 2014 fällig, wenn sich Nachzahlungen oder Erstattungen längere Zeit verzögern. Bei einer Nachzahlung profitiert der Staat, bei einer Erstattung der Steuerzahler. Der einheitliche Zinssatz wurde 1961 auf 0,5 Prozent monatlich festgelegt, also sechs Prozent im Jahr. Seither hat der Gesetzgeber daran nichts geändert.



Im Urteil des Gerichts heißt es, der Zinssatz sei nicht mehr zu rechtfertigen, wenn er sich als "evident realitätsfern" erweise - was wegen des aktuell bestehenden Niedrigzinsniveaus der Fall sei. Das Gericht ordnete eine rückwirkende Korrektur ab 2019 an.



(Az. 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17)

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.