Dem Bundesverfassungsgericht gehört künftig erstmals eine Richterin aus Ostdeutschland an.

Bundespräsident Steinmeier überreichte heute der Universitätsprofessorin Ines Härtel die Ernennungsurkunde. Härtel sei eine hoch qualifizierte Juristin, sagte Steinmeier, und er finde es nicht weniger wichtig, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung jemand an das Bundesverfassungsgericht komme, der aus den nun nicht mehr ganz so neuen Ländern stamme.



Die 48-jährige Rechtsprofessorin lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Sie ist auf Datenschutzrecht und Digitalrecht spezialisiert.