Dem Bundesverfassungsgericht gehört künftig erstmals eine Richterin aus Ostdeutschland an.

Der Bundesrat wählte die Universitätsprofessorin Ines Härtel einstimmig. Das Vorschlagsrecht hatte bei der SPD gelegen. Die 48-Jährige lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Härtel stammt aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt. Sie ist auf Datenschutzrecht und Digitalrecht spezialisiert.