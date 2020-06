Der Deutsche Journalistenverband hat die Praxis des Bundesverfassungsgerichts bei der Unterrichtung der Medien über seine Urteile kritisiert.

Es sei befremdlich und nicht mehr zeitgemäß, dass das Gericht nur einen Kreis ausgewählter Journalisten vorab informiere, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Überall. Hier müsse künftig das Prinzip "alle oder niemand" gelten.



Das Bundesverfassungsgericht bestätigte auf eine Anfrage des "Tagesspiegels" aus Berlin, dass Mitglieder der sogenannten "Justizpressekonferenz" - das ist ein in Karlsruhe ansässiger Verein - am Vorabend von Urteilsverkündigungen die gerichtliche Pressemitteilung in Papierform erhalten. Mitglieder der Konferenz sind Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender, von überregionalen Zeitungen und von Nachrichtenmagazinen sowie von Presseagenturen. Bei der Hälfte der Mitglieder handelt es sich um Reporter von ARD und ZDF.



Nach Angaben der Zeitung ist das Vorgehen des Bundesverfassungsgerichts eine Ausnahme: Weder der Bundesgerichtshof noch das Bundesverwaltungsgericht würden so verfahren.