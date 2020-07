Die staatlichen Zugriffsmöglichkeiten auf persönliche Daten von Handy- und Internetnutzern zur Strafverfolgung und Terrorabwehr sind rechtswidrig. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem heute veröffentlichten Beschluss. Die Richter sahen die informationelle Selbstbestimmung und das Telekommunikationsgeheimnis verletzt.

Weiter heißt es in dem Urteil, die Erteilung der Auskunft über Benutzerdaten sei zwar grundsätzlich zulässig. Der Gesetzgeber müsse aber sowohl für die Übermittlung der Daten durch die Telekommunikationsunternehmen als auch beim Abruf durch die Behörden jeweils verhältnismäßige Rechtsgrundlagen schaffen.



Behörden wie das Bundeskriminalamt oder das Bundesamt für Verfassungsschutz können Namen und Vertragsdaten der Kunden bei den Telekommunikationsanbietern erfragen. Die Nutzungsdaten oder Kommunikationsinhalte werden jedoch nicht übermittelt. Das Telekommunikationsgesetz und entsprechende Vorschriften in anderen Gesetzen müssen nun bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden. Solange bleiben die beanstandeten Regelungen in Kraft. [AZ: 1 BvR 1873/13 und 1 BvR 2618/13]

(Kuhle) FDP: "Kommunikationsverhalten der Menschen schützen"

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zugriff von Sicherheitsbehörden auf Daten von Handy- und Internetnutzern begrüßt.



Kuhle sagte in Berlin, der Gesetzgeber habe mit der bisherigen Regelung einmal mehr die Bürgerrechte in verfassungswidriger Weise beschnitten. Es gehe nicht darum, die Arbeit der Ermittlungsbehörden zu behindern, sondern darum, das Kommunikationsverhalten der Menschen vor unberechtigten Einblicken zu bewahren. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Frei, sagte dagegen der Nachrichtenagentur AFP, es müsse darauf geachtet werden, dass die Verfolgung von Straftaten nicht durch eine entsprechende Neuregelung eingeschränkt werde.