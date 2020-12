Beim Bundesverfassungsgericht sind die Klagen von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum Rundfunkbeitrag eingegangen.

Das teilte ein Gerichtssprecher in Karlsruhe mit. Die öffentlich-rechtlichen Sender wollen die von Sachsen-Anhalt blockierte Erhöhung des Rundfunkbeitrages auf juristischem Weg erreichen. Ministerpräsident Haseloff hatte den Gesetzentwurf in dieser Woche vor der Abstimmung im Landtag zurückgezogen, um einen Bruch der schwarz-rot-grünen Koalition zu verhindern. Weil die Zustimmung aller Bundesländer Voraussetzung ist, kann der Staatsvertrag nicht in Kraft treten.



Die Landes-CDU hatte gedroht, den Vertrag abzulehnen und hätte dann voraussichtlich zusammen mit der AfD dagegen gestimmt. Dies wäre aus Sicht der Bundes-CDU und der anderen Parteien ein politischer Dammbruch.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.