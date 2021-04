Die Kleinpartei ÖDP will über das Bundesverfassungsgericht eine Änderung des Wahlrechts für die Bundestagswahl erreichen.

In einer Mitteilung der Ökologisch-Demokratischen Partei heißt es, man habe gestern Abend ein Organstreitverfahren bei dem Gericht eingeleitet. Der Bundestag habe es bisher versäumt, die Voraussetzungen der Zulassung zur Bundestagswahl an die Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie anzupassen. Konkret geht es darum, die benötigte Zahl der Unterschriften zu senken, die Kleinstparteien für eine Wahlteilnahme sammeln und einreichen müssen. Solche Unterschriften werden meist bei Veranstaltungen oder in Fußgängerzonen gesammelt. Dies sei jedoch angesichts der Kontaktbeschränkungen derzeit nur noch sehr eingeschränkt möglich, schreibt die ÖDP. Die Anzahl der beizubringenden Unterschriften müsse deshalb deutlich reduziert werden. Laut Bundesverfassungsgericht liegen auf Dlf-Anfrage ähnliche Anliegen von zwei weiteren Kleinparteien vor.

Piratenpartei: "Undemokratische Hürde zulasten der demokratischen Vielfalt"

Auch andere kleinere Parteien fordern, die Hürden für die Zulassung zur Bundestagswahl zu senken. Der politische Geschäftsführer der Piratenpartei, Mönch, sagte dem "Spiegel", aktuell habe man nur die Möglichkeit, bei der Sammlung der Unterschriften ein Infektionsrisiko einzugehen - oder nicht an der Wahl teilzunehmen. Er spricht von einer "undemokratischen Hürde zulasten der demokratischen Vielfalt". Die Piraten schlagen vor, einfach alle bei der letzten Bundestagswahl oder Europawahl zugelassenen Parteien antreten zu lassen. Das würde allerdings Parteien ausschließen, die bei der Bundestagswahl zum ersten Mal antreten wollen - wie etwa die Liberal-Konservativen Reformer (LKR). In einem dem Spiegel vorliegenden Brief an alle Bundestagsfraktionen sowie Bundesinnenminister Seehofer und Bundestagspräsident Schäuble fordert die LKR, die derzeit geltenden Bestimmungen zu den Unterschriften "unverzüglich aufzuheben, zumindest aber signifikant zu senken". Es gehe um den "verfassungsmäßigen Auftrag" der Parteien sowie ihr Recht, an Wahlen teilzunehmen.



In Berlin hat das Landesverfassungsgericht bereits eine Reduzierung der Unterschriftenzahl für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus auf 20 bis 30 Prozent des Niveaus vor der Corona-Krise angemahnt. Anfang März hatte auch Bundestagspräsident eine entsprechende Änderung des Wahlrechts für die Bundestagswahl gefordert. Es gehe um die Chancengleichheit der kleineren Parteien gegenüber denen, die bereits im Bundestag sitzen, sagte er.

