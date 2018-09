Wer Geld aus einer betrieblichen Altersversorgung erhält, muss darauf prinzipiell weiterhin Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zahlen.

Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die volle Beitragspflicht der Rente verstößt demnach nicht gegen das Grundgesetz, wenn die Einzahlungen aus dem Arbeitsentgelt geleistet wurden und in der Kranken- und Pflegeversicherung beitragsfrei waren.



Zu einem anderen Schluss kommt das Bundesverfassungsgericht, wenn die Versicherungsbeiträge etwa nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb ausschließlich vom früheren Arbeitnehmer bezahlt wurden. In diesem Fall dürfen Krankenkassen auf diese Anteile keine Beiträge erheben.



(Az: 1 BvL 2/18, 1 BvR 100/15 und 1 BvR 249/15)