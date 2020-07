Das Land Berlin muss einem Teil seiner Richter und Staatsanwälte nachträglich mehr Geld zahlen.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe waren die Gehälter in bestimmten Besoldungsgruppen zwischen 2009 und 2015 Besoldungsgruppen zu niedrig. Das sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Land Berlin muss laut dem Urteil spätestens zum kommenden Juli verfassungskonforme Regelungen erlassen. Betroffene, die gegen ihre Besoldung in den fraglichen Zeiträumen vorgegangen waren, bekommen rückwirkend mehr Geld.



Gegen die Höhe der Bezüge hatten unter anderem zwei Richter am Berliner Landgericht geklagt. Das zuständige Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte die Besoldungsregelung ebenfalls als verfassungswidrig eingestuft, die Frage aber zur endgültigen Klärung dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt.