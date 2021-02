Der Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Fall Amri bekommt keine Möglichkeit mehr, einen V-Mann des Verfassungsschutzes als Zeugen zu befragen.

Eine Klage von Linksfraktion, Grünen und FDP vor dem Bundesverfassungsgericht blieb erfolglos. Die Karlsruher Richter entschieden, dass in diesem besonderen Fall das parlamentarische Aufklärungsinteresse hinter dem Staatswohl zurücktreten müsse. Der Bruch der Vertraulichkeit könne der Arbeit der Nachrichtendienste im islamistischen Milieu insgesamt schaden.



Der Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz hatte den Kontakt zu einer Quelle in der Berliner Fussilet-Moschee gehalten, wo auch Amri verkehrte. Der Islamist war im Dezember 2016 mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast und tötete zwölf Menschen. Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse der Behörden rund um den Anschlag aufklären.



(Az. 2 BvE 4/18)

