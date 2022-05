Mecklenburg-Vorpommern

Bundesverfassungsgericht: Pflicht zur Bürgerbeteiligung an Windparks ist zulässig

Das Landesgesetz über die Beteiligung von Bürgern und Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-Vorpommern ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

05.05.2022