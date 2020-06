In einem Verfahren über die Haftbedingungen in deutschen Gefängnissen hat das Bundesverfassungsgericht die Rechte von Klägern gestärkt.

Die Richter in Karlsruhe gaben zwei Männern recht, die in Bayern gegen die Bedingungen in der Untersuchungshaft klagen wollten. Das Oberlandesgericht München hatte es abgelehnt, ihnen Prozesskostenhilfe zu gewähren, da die Klagen keine Aussicht auf Erfolg hätten.



Dazu erklärt das Bundesverfassungsgericht, die Frage, welche Haftbedingungen menschenwürdig seien, sei höchstrichterlich noch nicht geklärt. Solange es keine Grundsatzentscheidung gebe, müssten die Gerichte jeden Fall einzeln prüfen und dafür gegebenfalls auch Unterstützung gewähren.



Einer der Kläger erklärte unter anderem, er habe drei Monate in einer gut 6 Quadratmeter großen Zelle mit einem zweiten Häftling verbringen müssen.