Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das Verbot einer für heute in Bremen geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik bestätigt.

Die Richter lehnten einen Eilantrag der Veranstalter ab. Die Begründung wurde noch nicht veröffentlicht. Das Bremer Verwaltungs- sowie das Oberverwaltungsgericht hatten in der Vorinstanz ihre Entscheidungen unter anderem mit einer hohen zu erwartenden Teilnehmerzahl und einer Gefährdung für die Öffentlichkeit begründet. Letztinstanzlich untersagt wurde heute auch eine in Mannheim geplante Kundgebung der so genannten "Querdenker".



Trotz des Verbots rechnet die Innenbehörde damit, dass Anhänger der sogenannten Querdenker in Bremen demonstrieren. Die Polizei werde Verstöße gegen das Versammlungsgesetz konsequent ahnden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.