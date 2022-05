Während der Corona-Lockdowns waren Restaurants geschlossen. (picture alliance / dpa/Sputnik / Stringer)

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wies die Verfassungsbeschwerde eines Berliner Restaurantinhabers zurück. Die Schließungen seien sei als Maßnahme zur Corona-Pandemiebekämpfung gerechtfertigt gewesen, heißt es in dem Urteil. Damals durften Restaurants und Lokale nicht öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Landkreis bei mehr als 100 lag. Es war dann nur noch ein Außer-Haus-Verkauf möglich.

Das Gericht hatte bereits im vergangenen November grundsätzlich entschieden, dass die Bundesnotbremse verfassungsgemäß war. Über die Restaurantschließungen wurde damals aber nicht entschieden, weil die entsprechenden Verfassungsbeschwerden unzulässig waren. Nun wurde über eine neue Verfassungsbeschwerde geurteilt.

(AZ: 1 BvR 1295/21)

