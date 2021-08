Der Rundfunkbeitrag wird nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts wie geplant angehoben. Das Veto Sachsen-Anhalts sei verfassungswidrig gewesen, urteilte das Gericht. Das Bundesland habe die im Grundgesetz zugesicherte Rundfunkfreiheit verletzt, weil es dem Staatsvertrag nicht zugestimmt habe.

Bis zu einer Neuregelung gilt die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags um monatlich 86 Cent auf 18,36 Euro. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hatte wegen eines Streits in seiner Koalition die Regierungsvorlage zurückgezogen und damit den zwischen allen 16 Bundesländern ausgehandelten Vertrag blockiert. Geklagt hatten ARD, ZDF und Deutschlandradio.



Haseloff verteidigte sein Vorgehen und meinte, die Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten sei nicht mehr zeitgemäß und intransparent. Auch in Zukunft könnte es zu vergleichbaren Situationen kommen, sagte der CDU-Politiker. Der Intendant des Deutschlandradios, Raue, sieht im Karlsruher Beschluss eine Stärkung der Rundfunkfreiheit. Das Gericht habe deutlich gemacht, dass die öffentlich-rechtlichen Sender unabdingbar für den demokratischen Diskurs seien.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sieht in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Mediensystems. Karlsruhe habe unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Sender Eckpfeiler der Demokratie seien und damit der individuellen und öffentlichen Meinungsbildung dienten, sagte die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder in Mainz. Ähnlich äußerte sich der Intendant des Deutschlandradios, Raue.

KEF: Gericht sichert Unabhängigkeit der Rundfunkstalten

Der Deutsche Journalisten-Verband begrüßte die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Rundfunkbeitrag. Es sei ein gutes Zeichen für den Qualitätsjournalismus von ARD, ZDF und Deutschlandradio, sagte der Verbandsvorsitzende, Überall. Er appellierte an die Sender, Sparmaßnahmen zulasten der Programmangebote zurückzuziehen.



Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) lobte ebenfalls den Beschluss des Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung des Gesetzgebers über Zeitpunkt, Umfang oder Geltungsdauer der Beitragsfestsetzung dürfe nicht zu Zwecken der Programmlenkung oder der Medienpolitik benutzt werden, betonte der KEF-Vorsitzende Fischer-Heidlberger. "Das sichert die Unabhängigkeit der Rundfunkanstalten."



Sie können die Entscheidung hier nachlesen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.