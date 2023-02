In Hessen und Hamburg

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (pa/dpa/Uli Deck)

Die Richter in Karlsruhe argumentierten, in den Landesgesetzen sei nicht genau genug geregelt, in welchen Fällen Daten weiterverarbeitet werden dürfen. In Hessen, wo die Polizei schon seit 2017 mit der Software arbeitet, bekommt der Gesetzgeber bis September Zeit, den problematischen Passus abzuändern. Bis dahin kann die Software nur mit deutlichen Einschränkungen genutzt werden. In Hamburg wird die Technik noch nicht angewandt, hier erklärte das Gericht den Gesetzestext für nichtig. Indirekt hat das Urteil auch Auswirkungen auf andere Bundesländer. So arbeitet Bayern momentan an der Einführung. Das Urteil bezieht sich ausschließlich auf die Nutzung der Technik zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten.

Das betreffende Computerprogramm wertet Informationen aus polizeilichen Datenbanken aus und liefert der Polizei ein Lagebild. Datenschützer kritisieren, dass komplexe Persönlichkeitsprofile erstellt werden oder Unbeteiligte ins Visier der Polizei geraten könnten. Geklagt hatten unter anderem Anwälte, Journalisten und Vertreter verschiedener Organisationen. Koordiniert wurden die Verfassungsbeschwerden von der Gesellschaft für Freiheitsrechte.

(Az. 1 BvR 1547/19 und 1 BvR 2634/20)

