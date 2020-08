Gewerkschaften dürfen auch auf einem Betriebsparkplatz Streikposten aufstellen, wenn sie anders die Belegschaft nicht erreichen können.

Das bestätigte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wies damit zwei Beschwerden des Online-Händlers Amazon ab. Amazon werde durch die Streiks nicht in seinen Grundrechten verletzt, teilten die Richter mit. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte damit frühere Urteile des Bundesarbeitsgerichts.



Die Gewerkschaft Verdi versucht seit Jahren, die regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels bei Amazon durchzusetzen, bislang ohne Erfolg. Aus Protest hatten sich Gewerkschaftsvertreter und Streikende an zwei Standorten auf dem Parkplatz versammelt. Amazon wollte das verhindern und berief sich auf sein Hausrecht.



[AZ: 1 BvR 719/19 und 1 BvR 720/19]