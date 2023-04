Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (pa/dpa/Uli Deck)

Die Vorgänger-Regierung aus CDU/CSU und SPD hatte 2020 das Verfahren der Zuteilung von Mandaten geändert. Dagegen hatten die damaligen Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und Linken in Karlsruhe geklagt. Sie beanstandeten, dass der geänderte Passus im Wahlgesetz nicht eindeutig formuliert sei. Außerdem sahen sie den Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien verletzt. Ein Eilantrag gegen die Reform scheiterte, so dass sie bei der Bundestagswahl im September 2021 angewendet wurde. Das Urteil wird in den nächsten Monaten erwartet.

Inzwischen hat die Ampel-Koalition eine deutlich weitgehendere Wahlrechtsreform auf den Weg gebracht, die von den heutigen Oppositions-Fraktionen ebenfalls kritisiert wird. Ziel sollte in beiden Fällen sein, den zu groß gewordenen Bundestag wieder zu verkleinern.

