Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt heute und morgen über die Überwachungsbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes im Ausland.

Geklagt haben die Organisation Reporter ohne Grenzen, sechs Journalisten aus unterschiedlichen Ländern und ein Menschenrechtsanwalt. Während deutsche Bürger vor einer anlasslosen Überwachung durch das Grundgesetz mit dem Brief- und Fernmeldegeheimnis geschützt sind, gilt dies nicht für Ausländer im Ausland. Diese sogenannte Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung ist seit 2017 gesetzlich geregelt.



Die Kläger sehen die Rechte von Ausländern verletzt. Außerdem sei die Pressefreiheit in Gefahr. So gebe es zum Beispiel Probleme, wenn deutsche Journalisten bei internationalen Recherchen mit ausländischen Kollegen zusammenarbeiten. Die Bundesregierung verweist dagegen auf die Bedeutung dieser Überwachung für den Anti-Terror-Kampf. Das Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.