Das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada - Ceta - beschäftigt heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Es geht um die Pflichten des Bundestags bei der Übertragung von Befugnissen an die Europäische Union. Anlass ist eine Klage der Linksfraktion wegen einer Stellungnahme zu Ceta, die der Bundestag auf Antrag von CDU/CSU und SPD im September 2016 beschlossen hat. Nach Auffassung der Linken hat er der Bundesregierung damit quasi einen Blankoscheck ausgestellt und ist seiner Verantwortung nicht gerecht geworden. Das Urteil des Bundesverfssungsgerichts wird in einigen Monaten verkündet.



Die Bundesregierung sieht in Ceta wirtschaftliche Chancen. Es gibt vielfach Kritik daran, unter anderem von Umweltschützern. In Karlsruhe sind mehrere Klagen anhängig.



(Az. 2 BvE 4/16)

