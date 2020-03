Das Bundesverfassungsgericht hat darüber verhandelt, ob vor allem Frauen bei einer Scheidung in bestimmten Fällen bei der Berechnung ihrer Altersversorgung benachteiligt werden.

Hintergrund ist der sogenannte Versorgungsausgleich. Dieser sieht vor, dass im Falle einer Scheidung die Rentenansprüche der Eheleute miteinander verrechnet werden. So soll zum Beispiel ausgeglichen werden, dass ein Partner - oftmals die Frau - wegen der Zeit der Kindererziehung einen geringeren Rentenanspruch hat. Die Richter in Karlsruhe verhandeln über den Ausgleich bei der Betriebsrente. Bei der erhält die schlechter verdienende Person den Anteil nicht vom Versorgungsträger des Ex-Partners. Stattdessen werden die Ansprüche auf eine andere Unterstützungskasse übertragen. Dabei kommt es wegen der Zinsentwicklung der vergangenen Jahre oft zu deutlichen Verlusten. Das Oberlandesgericht Hamm hält das für verfassungswidrig und hat Karlsruhe um Prüfung gebeten. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.



(Az. 1 BvL 5/18)