Der scheidende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, erhält heute aus den Händen von Bundespräsident Steinmeier seine Entlassungsurkunde.

Zugleich wird ihm die zweithöchste Form des Bundesverdienstkreuzes verliehen. Voßkuhle scheidet turnusgemäß aus dem Amt. Der 56-Jährige war seit 2008 Richter am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe, seit 2010 dessen Präsident. Seine Amtszeit endete bereits offiziell am 6. Mai. Als Nachfolger wurde der frühere CDU-Politiker Harbarth gewählt. Harbarth erhält ebenfalls heute von Steinmeier seine Ernennungsurkunde. Neue Vizepräsidentin wird Doris König. Als neue Richterin kommt die Frankfurter Rechtswissenschaftlerin Astrid Wallrabenstein ans Bundesverfassungsgericht. Sie übernimmt Voßkuhles Posten im Zweiten Senat.