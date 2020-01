Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt heute und morgen über die Überwachungsbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Es geht um das 2017 in Kraft getretene BND-Gesetz. Journalisten- und Bürgerrechtsgruppen wollen unter anderem erreichen, dass der BND niemanden mehr ohne konkreten Verdacht überwachen darf. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wer hat geklagt?

Die Verfassungsbeschwerde wurde von der Organisation "Reporter ohne Grenzen", überwiegend investigativ arbeitenden ausländischen Journalisten aus den Niederlanden, Slowenien, Aserbaidschan, Mexiko, Großbritannien und Nordmazedonien sowie einem Menschenrechtsanwalt eingereicht. Koordiniert wird die Klage von der Gesellschaft für Freiheitsrechte gemeinsam mit "Reporter ohne Grenzen", dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV), der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di, dem Netzwerk Recherche und dem Journalisten-Netzwerk n-ost.

Um welche Grundfrage geht es?

Nach Angaben des rechtlichen Vertreters der Kläger, dem Staatsrechtsprofessor Matthias Bäcker, geht es darum, ob deutsche Grundrechte, insbesondere das Fernmeldegeheimis, auch Nicht-Deutsche im Ausland schützen. Bejahe man diese Frage, so reiche es nicht, dass irgendein Gesetz existiere, das die Überwachung legitimiert. Das BND-Gesetz müsse auch bestimmten Anforderungen genügen. So sollte es laut Bäcker hinreichenden Anlass und Kontrollen der Überwachung geben. Das sei alles nicht der Fall. Im Gesetz stehe im Wesentlichen, dass der BND tun könne, was er wolle.

Was führte 2016 zum neuen BND-Gesetz?

Nach den Enthüllungen des US-Whistleblowers Edward Snowden über den US-Geheimdienst NSA machte der NSA-Untersuchungsausschuss die Überwachungspraxis des BND öffentlich. Breiter bekannt wurde damals auch, dass der Geheimdienst für die Ausspähung - von der Opposition als "Massenüberwachung" angeprangert - keine gesetzliche Grundlage hatte. Mit den Stimmen der Großen Koalition erließ der Bundestag deswegen 2016 das neue BND-Gesetz. Der CDU-Politiker und damalige Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, Clemens Binninger, sagte, die Überwachung der Datenströme im Ausland zwischen ausländischen Gesprächspartnern sei unabdingbar, um Terrorverdächtige zu entdecken. Die Opposition erhob von Anfang an den Vorwurf, das Gesetz sei verfassungswidrig, und bemängelte zu wenig Kontrollen sowie zu viele Schlupflöcher.

Was besagt das neue BND-Gesetz konkret?

Das Gesetz regelt die strategische Fernmeldeaufklärung des deutschen Auslandsgeheimdienstes erstmals genauer. Es erlaubt dem BND, Chats, E-Mails und Telefonate von Nicht-Deutschen im Ausland anlasslos zu überwachen und mit Suchbegriffen zu durchforsten. Das gilt auch für Journalistinnen und Journalisten. Voraussetzung ist, dass die überwachte Kommunikation nicht in, von oder nach Deutschland stattfindet. Kommunikation von Deutschen, die versehentlich mitabgefangen wird, muss sofort wieder gelöscht werden.

Worum geht es den Klägern?

Sie sehen durch das Gesetz das im Grundgesetz festgeschriebene Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit verletzt. Deutsche Staatsbürger seien zwar theoretisch durch strengere Vorschriften geschützt. Ihre Kommunikation verlässlich auszufiltern, sei aber technisch kaum möglich. Journalisten seien von den problematischen Regelungen besonders betroffen. Christian Mihr, Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen" (ROG), sagte "wenn deutsche Journalisten, die eigentlich nicht überwacht werden dürfen, mit Kollegen in anderen Ländern zusammenarbeiten, die überwacht werden dürfen - dann geraten auch sie ins Schlepptau der strategischen Auslandsaufklärung". Verschärfend komme hinzu, dass Informationen mit anderen Geheimdiensten geteilt werden dürften. So werde ein gefährlicher "Ringtausch" legalisiert, bei dem etwa der BND die "Washington Post" anzapfen könne und die Informationen mit dem US-Geheimdienst NSA tausche, der im Gegenzug deutsche Medien abhöre. Mihrs Fazit: "Das deutsche Redaktionsgeheimnis wird durch die Hintertür ausgehölt".



Die klagenden Journalisten- und Bürgerrechtsgruppen fordern deswegen eine engmaschigere Kontrolle des Auslandsgeheimdienstes BND. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), Ulf Buermeyer, sagte der Deutschen Presse-Agentur, "wir haben viel zu lange auf pauschale und nicht nachprüfbare Beteuerungen von Geheimdiensten gehört". Die Überwachung einer Telekommunikation müsse immer die Ausnahme sein.

Was sagen Gegner einer engmaschigeren Kontrolle des BND?

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hält die "Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung" und Kooperationen mit ausländischen öffentlichen Stellen für unverzichtbar zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des BND. Die Bundesregierung warnt davor, ihre Handlungsfähigkeit gerade in Krisensituationen und bei der Terrorismus-Bekämpfung zu schwächen. Ähnlich sehen das die ehemaligen BND-Präsidenten August Hanning und Gerhard Schindler. Letzterer gab zu bedenken, dass Terroristen des Islamischen Staates sich zum Schutz Journalistenausweise zulegen könnten.

Wann kommt das Urteil?

Die Entscheidung wird erfahrungsgemäß frühestens einige Monate nach der Verhandlung verkündet. Sollten die Richter die Grundrechte verletzt sehen, könnten sie der Politik den Auftrag geben, strengere Regeln zu schaffen.