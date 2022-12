Raser von Berliner Kurfürstendamm

Der Haupttäter der Kudamm-Raserei ist vor dem Bundesverfassunggericht mit einer Beschwerde gegen seine Verurteilung wegen Mordes gescheitert. (Archivbild) (Paul Zinken/dpa)

Die Karlsruher Richter nahmen sie nicht zur Entscheidung an. Man habe keine Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte des Mannes erkennen können, hieß es. Das Berliner Landgericht hatte ihn 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Jahr später bestätigte der Bundesgerichtshof das Urteil.

Der damals 26-Jährige hatte sich nachts mit einem anderen Mann spontan ein illegales Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin geliefert. Dabei rasten sie über mehrere rote Ampeln. Es kam zu einem Unfall, in dessen Folge ein 69-Jähriger ums Leben kam. Das Landgericht Berlin verhängte damals das bundesweit erste Mordurteil in einem solchen Fall. Der zweite Täter wurde wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt.

[Az. 2 BvR 1404/20]

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.