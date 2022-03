Das Gericht wies den Antrag als offensichtlich unbegründet zurück, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde . In einem anderen Urteil hatte das Bundesverfassungsgericht zuvor eine Klage zum Vorschlagsrecht bei der Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten abgewiesen . Geklagt hatte der AfD-Abgeordnete Jacobi, der im November 2019 als Einzelperson einen Fraktionskollegen vorschlagen wollte. Sein Antrag wurde als unzulässig zurückgewiesen. Das Bundestagspräsidium gesteht das Vorschlagsrecht nur den Bundestagsfraktionen zu. Vizegerichtspräsidentin König sagte bei der Urteilsverkündung, in dem Fall sei die Einschränkung des Vorschlagsrechts verfassungsrechtlich hinreichend legitimiert.