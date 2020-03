Die AfD will kommende Woche über die Einstufung des "Flügels" als rechtsextremistische Bestrebung beraten.

Wie ein Parteisprecher mitteilte, gab es am Donnerstagabend eine außerplanmäßigen Telefonkonferenz.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte erklärt, der vom Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke gegründete "Flügel" werde künftig beobachtet und als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung" eingestuft. Sowohl Höcke als auch der Brandenburger Fraktionschef und Flügelvertreter Andreas Kalbitz seien beide "Rechtsextremisten", sagte Behördenchef Thomas Haldenwang. "Ausländer, Muslime, Nicht-Biodeutsche" pauschal herabzuwürdigen, stehe nicht im Einklang mit dem Schutz der Menschenwürde.

"Beamte werden Probleme mit ihrer Dienststelle bekommen"

Haldenwang führte aus: "Björn Höcke möchte nach eigenen Worten - Zitat - vor dem Hintergrund einer nie dagewesenen Migration unser Deutschland und unser Europa vor einem Kultur und Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes, ja einer kulturellen Kernschmelze bewahren, und dem - Zitat - Islam als Okkupationsmacht als Besatzungsmacht den Zutritt nach Europa und Deutschland verwehren." Das sei mit Artikel 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Zudem verwies Haldenwang zum Beleg auf ein Kleinreden des Nationalsozialismus sowie eine Nähe zum vorbestraften Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann.



Der Verfassungsschutzchef verwies auf die Bedeutung der Entscheidung für Beamte, die zugleich "Flügel"-Anhänger seien, wie im Fall von Höcke. "Jemand, der Mitglied in einem erwiesenen Beobachtungsobjekt in einer extremistischen Organisation ist, der wird zukünftig ein Problem mit seiner Dienststelle bekommen", prophezeit der Verfassungsschutzchef. Zugleich betonte er jedoch, das jeder Einzelfall geprüft werden müsse. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes sind dem "Flügel" rund 7.000 Personen zuzurechnen.

Hampel: Ich erkenne an Äußerungen von Höcke und Kalbitz nichts Rechtsextremes

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Armin-Paul Hampel sagte Hampel im Deutschlandfunk, er könne an den Äußerungen von Höcke und Kalbitz nichts erkenne, was rechtsextrem oder rechtsradikal sei. Er wies Behauptungen zurück, dass es Rechtsextreme in der AfD gebe. Hampel warf dem Bundesamt für Verfassungsschutz vor, keine unabhängige Behörde zu sein. Vielmehr werde die Einrichtung als Instrument missbraucht, um die AfD aus dem politischen Umfeld zu verdrängen. Eine aufstrebende Partei solle klein gehalten werden. Hampel verglich die Lage vieler AfD-Politiker mit der des früheren CSU-Politikers Franz-Josef Strauß. Dieser sei bei seiner Kanzlerkandidatur 1980 ebenfalls als Nazi diffamiert worden.



Der Leiter der AfD-Arbeitsgruppe Verfassungsschutz, Roland Hartwig, plädierte für rechtliche Schritte gegen die Einstufung an, die auch den Einsatz von sogenannten V-Leuten und Observationen ermöglicht. Ein Verfassungsschutz, der rechtswidrig eine demokratische Oppositionspartei angreife und diffamiere, stelle selbst eine Gefahr für unsere Verfassung dar. Die Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Jörg Meuthen äußerten sich dazu zunächst nicht öffentlich.

Ex-AfD-Politiker ruft Bürgerliche zum Austritt aus der AfD auf

Der ehemalige AfD-Politiker und Bundestagsabgeordnete Uwe Kamann legte Parteiaustritte nahe: "Ich würde mich freuen, wenn die bürgerlichen Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion jetzt vorangehen und die Bundestagsfraktion und Partei verlassen und damit zeigen, dass sie sich nicht mit Rechtsextremisten gemein machen." Kamann hatte der Partei wegen eines von ihnen konstatierten "Rechtsrucks" den Rücken gekehrt.