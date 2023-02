Soldaten trainieren mit dem Leopard 2 auf dem Truppenübungsplatz Munster. (IMAGO / ari)

Dort wird er sich über die Ausbildung von Einheiten aus der Ukraine am Kampfpanzer Leopard 2 und am Schützenpanzer Marder informieren. Dabei sind auch Gespräche mit ukrainischen Soldaten und deutschen Ausbildern geplant. Die Trainings mit dem Marder laufen bereits seit Ende Januar. Die Lieferung der beiden Panzertypen ist Teil der deutschen Militärhilfe, die der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland helfen soll. Die Ausbildung für den Leopard startet in Simulatoren, die eigentliche Schulung wird erst danach beginnen. Die Trainings sollen sechs bis acht Wochen dauern.

Nach dem Besuch in Munster wird Pistorius in der nahegelegenen Ortschaft Unterlüß erwartet. Dort betreibt das Rüstungsunternehmen Rheinmetall eine Munitionsproduktion.

