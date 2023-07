Polen

Bundesverteidigungsminister Pistorius wirbt für Wartungszentrum für beschädigte Leopard-2-Panzer

Bei seinem Besuch in Polen hat Bundesverteidigungsminister Pistorius eindringlich für die Einrichtung eines Wartungszentrums für in der Ukraine beschädigte Leopard-2-Panzer geworben. In den kommenden zehn Tagen sollten die Verhandlungen darüber abgeschlossen sein, sagte der SPD-Politiker nach einem Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Blaszczak. Die Einrichtung sei dringend nötig.

03.07.2023