Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will bei der Wahl im September für den Bundestag kandidieren.

Die CDU-Politikerin bestätigte der "Saarbrücker Zeitung", dass sie sich um ein Direktmandat im Wahlkreis Saarbrücken bewerben wolle. Wahrscheinlich trete sie auch für einen Spitzenplatz auf der CDU-Landesliste an. Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl 2017 war der heutige Bundeswirtschaftsminister Altmaier.



Die ehemalige CDU-Vorsitzende hatte zuletzt vor 23 Jahren ein Bundestagsmandat. Sie war 1998 als Nachrückerin in den Bundestag eingezogen, dann aber nur wenige Monate lang Mitglied, da sie ihr Direktmandat bei der Wahl an eine SPD-Kandidatin verlor.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.