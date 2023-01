Medienberichte

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). (IMAGO / Political-Moments)

Die Initiative, das Amt abzugeben, komme von der SPD-Politikerin selbst, meldet das Blatt unter Berufung auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Das genaue Datum ihres geplanten Rückzugs stehe noch nicht fest. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" will Lambrecht womöglich kommende Woche ihr Amt niederlegen. Das habe das Umfeld der Ministerin der Zeitung bestätigt, heißt es.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren und sprach von Gerüchten. Auch ein Regierungssprecher wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Lambrecht steht unter anderem wegen ihrer Amtsführung in der Kritik. Wie es in dem Bericht der "Bild" weiter heißt, wird in Regierungs- und SPD-Kreisen bereits über Lambrechts Nachfolge beraten. Dabei würden unter anderem der Wehrbeauftragten des Bundestags, Högl, Chancen eingeräumt.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.