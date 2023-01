Medienberichte

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). (IMAGO / Political-Moments)

Das genaue Datum ihres geplanten Rückzugs stehe noch nicht fest, betonte "Bild". Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" will Lambrecht womöglich kommende Woche ihr Amt niederlegen. Das habe das Umfeld der Ministerin der Zeitung bestätigt, heißt es.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren und sprach von Gerüchten. Auch ein Regierungssprecher wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Lambrecht steht unter anderem wegen ihrer Amtsführung in der Kritik. Wie es in dem Bericht der "Bild" weiter heißt, wird in Regierungs- und SPD-Kreisen bereits über Lambrechts Nachfolge beraten. Dabei würden unter anderem der Wehrbeauftragten des Bundestags, Högl, Chancen eingeräumt.

Kubicki (FDP) zeigt sich offen für Kabinettsumbildung

Der mögliche Rücktritt von Verteidigungsministerin Lambrecht hat Spekulationen über eine mögliche Kabinettsumbildung ausgelöst. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki sagte den Funke-Medien, bei einer Neubesetzung wäre es gut, wenn dieses immens wichtige Ministerium von jemandem geführt würde, der das nötige Hintergrundwissen mitbringe. Denkbar sei eine größere Kabinettsumbildung. Manch ein sozialdemokratisch besetztes Ressort gebe in der öffentlichen Wahrnehmung nicht das beste Bild ab, so Kubicki.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hahn, nannte den möglichen Rücktritt Lambrechts eine positive Aussicht für die Bundeswehr. Er hätte größten Respekt vor einem solchen Schritt. Der Vize-Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wadephul, forderte eine schnelle Entscheidung über die Nachfolge. Die SPD-Politikerin Lambrecht habe zu keinem Zeitpunkt das richtige Verhältnis zu ihrem Amt gehabt. Wadephul nannte ihren möglichen Rücktritt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk wörtlich "überfällig". Der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Brandner, meinte, der angekündigte Rücktritt komme zu spät. Das Ansehen Deutschlands sei durch die Unfähigkeit Lambrechts und ihrer Vorgänger aus CDU und CSU stark beschädigt.

