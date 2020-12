Menschen mit Migrationshintergrund sind in deutschen Bundesbehörden unterrepäsentiert.

Das geht aus einer ersten umfassenden Untersuchung zu dem Thema hervor, die die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz und der Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Schneider, in Berlin vorstellten. Demnach hatten zwölf Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bundesbehörden 2019 einen Migrationshintergrund. In der Gesamtbevölkerung betrug ihr Anteil 2018 jedoch mehr als 25 Prozent. Nach Angaben des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sind Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zudem öfter befristet beschäftigt und für ihre Tätigkeit überqualifiziert. Außerdem werden sie seltener verbeamtet. Das gelte auch, wenn man Unterschiede bei Alter, Bildungsabschlüssen oder verschiedenen Strukturen herausrechne.



Migrationshintergrund bedeutete in der Untersuchung, dass jemand selbst oder mindestens eines seiner Elternteile nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

