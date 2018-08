Das Bundesverwaltungsgericht hat die Klage eines mutmaßlichen Islamisten gegen seine Abschiebung in die Türkei abgewiesen.

Die vom Innenministerium in Schleswig-Holstein angeordnete Zwangsmaßnahme sei rechtmäßig, bestätigte das Gericht in Leipzig. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 28-Jährige enge Verbindungen zur radikal-islamistischen Szene in Deutschland habe und gewaltbereit sei. Außerdem habe er in sozialen Medien aktiv zur Radikalisierung anderer Nutzer beigetragen. Der Mann ist in Deutschland geboren und aufgewachsen, besitzt aber die türkische Staatsangehörigkeit.



Seine Rückführung des Mannes war im Oktober 2017 auf Grundlage des sogenannten Gefährderparagrafen angeordnet worden. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht einen Eilantrag gegen die Abschiebung zurückgewiesen hatte, wurde er Ende Januar in die Türkei geflogen.