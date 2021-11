Das Bundesverwaltungsgericht hat die in Berlin übliche Praxis des Vorkaufsrechts in Teilen gekippt, mit der verhindert werden soll, dass Hauskäufer angestammte Mieter verdrängen. Das Gericht hob damit ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin von 2019 auf und gab einer klagenden Immobiliengesellschaft recht.

Zur Begründung hieß es, ein Vorkaufsrecht durch den Bezirk dürfe nicht allein aufgrund der Annahme ausgeführt werden, dass Mieter in der Zukunft verdrängt werden könnten. Berlins Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, der Linken-Politiker Scheel, nannte die Entscheidung eine Katastrophe für die Mieter in Berlin und bundesweit. Das Gericht nehme den Kommunen fast gänzlich die Möglichkeit, das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten auszuüben. Der Berliner Mieterverein sprach von einer bitteren Entscheidung.



Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Wegner, kritisierte vor allem den Senat. "Nach dem Mietendeckeldesaster ist der Paukenschlag aus Leipzig die nächste Totalblamage für Rot-Rot-Grün". Wer so vorgehe, schade Mietern, anstatt sie zu unterstützen, ergänzte Wegner.



In dem Fall ging es um ein Grundstück mit 20 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.



(Az.: BVerwG 4 C 1.20).

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.