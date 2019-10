Der Besitz von Bildern und Videos, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen, ist mit dem Lehrerberuf nicht vereinbar.

Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. In dem konkreten Fall geht es um zwei verbeamtete Lehrer, die sich in ihrer Freizeit kinderpornografische Videos und Bilder besorgt hatten; sie waren dafür zu Geldstrafen verurteilt worden. Das Land Berlin zweifelte deshalb an ihrer pädagogischen Eignung und wollte sie aus dem Beamtendienst entfernen - scheiterte damit aber zunächst vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Das Bundesverwaltungsgericht entschied nun anders.



Zur Begründung hieß es, zwar werde heute außerhalb des Dienstes von Beamten kein besonders vorbildhaftes Sozialverhalten mehr erwartet. In diesem Fall liege aber ein ein sogenannter Amtsbezug vor: Lehrern obliege der besondere Schutz von Kindern.