Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt ab heute darüber, ob die linksradikale Internet-Plattform "Linksunten.Indymedia" verboten bleiben darf. Das Bundesinnenministerium hatte dagegen ein Vereinsverbot erlassen. Doch dieses Vorgehen ist umstritten.

Warum erfährt das Verfahren so viel Beachtung?

Die verbotene Website galt als die einflussreichste Plattform gewaltbereiter Linksextremisten in Deutschland. Wie brisant das Verfahren ist, zeigen auch die Ausschreitungen bei einer Demonstration am Samstag in Leipzig. Dort gingen 1.600 Menschen unter dem Motto "Wir sind alle linksunten: Pressefreiheit verteidigen, den autoritären Staat angreifen" auf die Straße, um gegen das Verbot zu protestieren. Einige bewarfen Polzisten mit Steinen und Flaschen, beschädigten Autos und eine Straßenbahnhaltestelle. 13 Polizisten wurden leicht verletzt. Auch Journalisten wurden Medienberichten zufolge angegriffen und bedroht. Auch heute ist eine Demonstration geplant.

Warum wurde "Linksunten.Indymedia" verboten?

Das Bundesinnenministerium verhängte das Vereinsverbot, nachdem es am Rande des G20-Gipfels 2017 in Hamburg zu Krawallen gekommen war. Auf "Linksunten.Indymedia" seien vielfach Gewaltaufrufe veröffentlicht worden. Bundesinnenminister de Maizière begründete das Verbot unter anderem damit, dass regelmäßig gegen Werte des Grundgesetzes verstoßen werde. Es werde Hass gegen Andersdenkende geschürt und zur Gewalt aufgerufen. Gegen dieses Verbot klagen die mutmaßlichen Betreiber des Portals nun.

Welche Punkte sind strittig?

"Linksunten.Indymedia" war kein eingetragener Verein, wurde vom Bundesministerium aber als Vereinigung im Sinne des Vereinsgesetzes eingestuft.

Demnach gelten als Vereine auch alle Vereinigungen von Personen, die sich zu einem gemeinsamen Zweck freiwillig zusammengeschlossen haben.



Die Kläger wollen dieses Vereinsverbot anfechten (Audio-Link). Die Betreiber sehen die Internetplattform als Telemedium und Form des Bürgerjournalismus. Dafür müsse der Rundfunkstaatsvertrag gelten - nicht das Vereinsrecht. Dann müssten die jeweiligen Aufsichtsbehörden in den Ländern im Fall von Rechtsverstößen einzelne Angebote untersagen oder sie sperren, so deren Argumentation.

Welche Position haben Reporter ohne Grenzen und die Gewerkschaft der Polizei?

Die Organisation Reporter ohne Grenzen wertet das Verbot als Angriff auf die Pressefreiheit, weil die Seite - trotz extremistischer Gewaltaufrufe - auch ein journalistisches Online-Portal gewesen sei. Dass das Ministerium durch die "juristische Hintertür" des Vereinsrechts die komplette Plattform mit allen legalen Inhalten verboten habe, sei völlig unverhältnismäßig gewesen, erklärte Sprecher Christoph Dreyer.



Dagegen führt die Gewerkschaft der Polizei an, "Linksunten.Indymedia" sei in Teilen "eine Online-Litfaßsäule für pure Hassbotschaften und abscheuliche Drohungen gegen polizeiliche Einsatzkräfte" gewesen. Die Abschaltung und das Verbot 2017 seien richtig gewesen. Auch Verfassungsschutzpräsident Haldenwang bezeichnete das Verbot als "großen Erfolg". Anschließend sei die Szene verunsichert und die Kommunikation über eine längere Zeit gestört gewesen. Die Seite sei zuvor genutzt worden, "um Tatbekundungen abzugeben, um Aufrufe zur Gewalt zu veröffentlichen, um Ideologie auszutauschen, um Hass und Hetze zu verbreiten".



(Mit Material von dpa/epd)