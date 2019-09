Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte als rechtmäßig bestätigt.

Zwar greife die Pflicht zum Tragen eines Namensschildes oder einer Nummer an der Uniform in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Dies sei aber verfassungsgemäß, urteilten die Richter in Leipzig. Damit wurden die Revisionen zweier Polizisten aus Brandenburg gegen Urteile des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zurückgewiesen. Sie sahen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und fürchteten erhöhte Gefahren für sich und ihre Familien.



Eine Kennzeichnungspflicht gibt es auch in vielen anderen Bundesländern. Deswegen wird dem Urteil grundsätzliche Bedeutung beigemessen.