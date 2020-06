Die Bauarbeiten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 am Stuttgarter Flughafen können weitergehen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Klagen des Umweltverbands Nabu und der Schutzgemeinschaft Filder zurück. Die Revisionen der Kläger gegen ein vorheriges Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim seien unbegründet, erklärten die Bundesrichter. Es geht um den Bau eines neuen Tiefbahnhofs am Flughafen und die Südumgehung Plieningen. Der Verwaltungsgerichtshof hatte den Beschluss für das Teilstück 2018 zwar für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt, allerdings wegen eines formellen Fehlers. Danach wurden die Planungen geändert und sind nun aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts nicht mehr zu beanstanden.



(Az: BVerwG 3 C 2.19 und 3 C 3.19)