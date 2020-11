Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich seit heute mit US-Drohneneinsätzen, die vom pfälzischen Ramstein aus gesteuert werden.

In Ramstein befindet sich ein US-Luftwaffenstützpunkt. Dort laufen wichtige Datenströme zusammen.



Geklagt haben drei Jemeniten, die 2012 bei einem Drohnenangriff Angehörige verloren haben. Die Kläger wollen Klarheit darüber erreichen, ob die Bundesregierung für die Drohneneinsätze mitverantwortlich zu machen ist.



2019 urteilte das Oberverwaltungsgericht in Münster, die Bundesrepublik müsse nachprüfen, ob die Aktivitäten im Ramstein im Einklang mit geltendem Recht seien. Das sei nicht in ausreichendem Maße geschehen. Das Verteidigungsministerium legte Revision ein.



Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts wird am Abend erwartet.



(Az.: BVerwG 6 C 7.19)

Diese Nachricht wurde am 25.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.