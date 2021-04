Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat Polizisten für ihren Einsatz bei einem G7-Gipfel einen höheren Freizeitausgleich zugesprochen.

Die Richter entschieden, dass auch für sogenannte Ruhezeiten der Freizeitausgleich gewährt werden müsse, wenn sie mit erheblichen Einschränkungen verbunden sind. Geklagt hatten Beamte, die beim G7-Gipfel 2015 in Elmau eingesetzt waren. Die Bundespolizei hatte in einem Einsatzbefehl Mehrarbeit angeordnet. Die Polizisten mussten damals während ihrer im Dienstplan so bezeichneten Ruhezeiten jederzeit ihre Ausrüstung dabei haben und stets erreichbar sein. Außerdem durften sie ihre Unterkunft nur mit ausdrücklicher Genehmigung verlassen. Diese Zeiten wollten sie als Bereitschaft anerkennen lassen. Die Richter gaben den Beamten nun in höchster Instanz Recht.

