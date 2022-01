Schon 2020 gab es Proteste gegen den geplanten Fehmarnbelttunnel. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Das Aktionsbündnis hatte demnach am Donnerstag beantragt, dass das Ausbaggern des Tunnelgrabens vor Fehmarn im Bereich von geschützten Riffen untersagt werden soll, bis das Gericht in etwa drei Monaten über einen Eilantrag gegen die Arbeiten entschieden hat. Die Richter in Leipzig erließen nun eine sogenannte Zwischenverfügung. Damit wird das Land Schleswig-Holstein aufgefordert, vorläufig einen Teil-Baustopp bei Arbeiten in den Küstengewässern vor Puttgarden anzuordnen, wie das Bündnis in einer Mitteilung erklärte. Das Bündnis wertete das Urteil als "überraschenden und nicht zu unterschätzenden Erfolg".

Das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium hatte im September die Zerstörung der geschützten Riffe auf der Tunneltrasse erlaubt, aber den dänischen Bauherrn verpflichtet, an anderer Stelle in der Ostsee vor Fehmarn neue Riffe anzulegen. Das Aktionsbündnis reichte gegen diesen Beschluss des Landes Klage und den Eilantrag ein.

Milliardenschweres Projekt

Der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, sagte dem NDR: "Selbst wenn das Aktionsbündnis damit eine Verzögerung des Bauablaufs bewirken sollte - die Klage wird weder eine substanzielle Veränderung des Projekts selbst noch des Zeitplans mit sich bringen." Es sei für das Land klar, dass es bis zur Eilentscheidung des Senats keine weiteren Arbeiten in den strittigen Bereichen geben werde. Das Land werde dann eine Regelung zu den Ausgleichsflächen für die Riffe finden. Heute wolle das Land mit dem Bauherrn über das weitere Vorgehen beraten.

Der milliardenschwere Bau des rund 18,5 Kilometer langen Straßen- und Schienentunnels zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland ist eines der größten Infrastrukturprojekte in der EU. Dänemark und Deutschland hatten das Vorhaben schon 2014 in einem Staatsvertrag vereinbart, der Tunnel wird von Dänemark gebaut und später betrieben.

